2022超人気 supreme ナイロンパーカー　状態良いです ナイロンジャケット

使い勝手が良いです!!

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈 67

・身幅 60

・肩幅 50

・袖丈 61

素人なので多少誤差あると思います

すみません

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

値下げ希望対応品、即支払い、受取日即日受取手続き完了での対応となります。

■状態、詳細

シュプリーム 店舗で購入しました。

サイズ M

カラー グリーン

20fw

used

新品購入後、10回ほどは着用しました。

特に目立つ汚れ、ダメージはありません。

状態としては比較的良いほうかと思います。

別のジャケットを着用することにしたので、出品します。

現状での引き渡しになります。

※コンパクトにしての発送対応となります。

※取り替え防止のため、返品、返金対応はできません。

状態良いのでご安心していただいて大丈夫です

#シュプリーム

#stussy #creek #bott #huf #supreme

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

