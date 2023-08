アドフォクス社のパスカルドライブ方式スピーカーシステム「フォルテシモ・ffortissimo」です。

小型スピーカーの常識を覆すとして、フロア型全盛期に生み出された異端児的なスピーカーです。

定価は34万円(税別)です。

ウーファーが200mm/8inchクラスですので、現代的には小型スピーカーとは言えないサイズ感ですが、小型密閉型の低域再生の限界を打ち破る画期的スピーカーとして開発されました。

ウーファーの動きをエンクロージャー内部のパスカルドライブユニットと回路がコントロールし、振動板への排圧の影響を排除し無限大バッフルと同じ状態を作り出すことで正確なピストンモーションを実現する、とのことです。

内部、外部ともに高耐久のラバーエッジに張り替えられているもとの推測され、状態は問題ありません。

ボイスコイル擦れもありません。

すべてのユニットから音は出ています。

外観の桜材のツキ板も状態良好で、非常に上品で見栄えがします。

目立ったキズらしいキズも見当たらず、高級感もあります。

音については、全体的に素性の良さを感じます。

音については、組み合わせるアンプやセッティングなどもありますため非常に主観的な意見になりますが、個人的にはちょっとハイ上がりな感じがしたため、トーンコントロールを併用しておりました。低域は、密閉型らしい立ち下がり感が好ましい感じでした。サブウーファーだとボーボーした音になりがちですが、そういった感じもなく自然な感じがしました。

リング型ダイヤフラム採用のツイーターも非常にいい音がしていると感じました。

ゆうパック着払い140cmサイズを予定しておりますが、ご希望がありましたらお知らせください。

◆仕様

寸法:W 230mm/H 375mm/D 283mm 9.5Kg/本

定格入力80W 最大160W / 密閉型2ウェイ/8Ω・音圧レベル85dB/再生周波数30Hz-20KHz/クロスオーバー 3KHz/パスカルドライブユニットコントロール電源 30W AC100V/50/60Hz

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

