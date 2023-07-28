【国内正規総代理店アイテム】 BLACK 【出品6/18まで】X-PRO3 + F1.4R XF35mm デジタルカメラ

FUJI FILM X-PRO3 BLACK
canon キャノン ixy digital 920is ゴールド デジカメ
★カメラ女子に大人気のホワイトカラー♪★Canon EOS M10 レンズセット
他サイトでも出品しているため早い者勝ちです。
SONY Cyber-shot RX10 IV(RX10M4) 動作確認済
【値下げ】OLYMPUS E-PL1 一眼レンズ付き
2023年1月25日に中古（状態:美品)のマップカメラで購入しました。サブカメラとして利用予定でしたが、使用機会が少ないため出品します。
箱付き美品 FINEPIX Z33WP
保証期間は2024年1月24日まで残っています。
ころ様❣️デジタルカメラ EXILIM EX-ZR1800 ゴールド
カメラ本体の外箱はございませんので、ご注意ください。
FUJI FILM FinePix F FINEPIX F100FD DARK…
❤️小型軽量♪手ぶれ補正レンズ✨iPhone転送OK★キャノン Kiss X2❤️
以下、付属アクセサリとなります。
OLYMPUS E-M10 Mark Ⅲ
・XF35mm F1.4 R(¥79,000で新品購入)
LUMIX gf10 ミラーレス一眼カメラ♡
・Kenkoブラックミスト No.05 52mm ¥3,000相当
キャノン canon kiss x9標準&望遠ダブルレンズセット
・Vemico 予備バッテリー×2、2台同時充電機 ¥4,000相当
※ yumeカメラ様用 ★ Canon eos kiss x7 ボディ
・dripハンドストラップWristrap ¥6,000相当
OLYMPUS PEN E-PL9 ダブルズームキット 本革ボディジャケット付き
・レリーズボタン ¥1,000相当
ソニー vlogcam カメラ ZV-1F(W)
・メタル ホットシューカバー ¥1,200相当
☆美品☆ EOS KISS M
SONY アルファー57 一眼レフカメラ
CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT
PENTAX k-3 ボディのみ(充電器は付属)
HDMI端子数(新): 0
状態◎、ショット小の極上品❣️OLYMPUS OM-D E-M10 mk ii
OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応
SONY DSC-RX100 LCJ-RXA ソニー
SDカード対応種類: SDXC
yasu1968様専用
WiFi: WiFi内蔵
OLYMPUS オリンパス デジタル一眼レフカメラ E-3 ボディ&標準レンズ
color: BLACK
☆極上美品☆カシオ エクシリム EX-ZS6 シルバー
センサーサイズ: 23.5 X 15.6 mm
日曜までの大幅値下げ‼︎Canon EOS Kiss X6i
センサーサイズ(新): APS−C
SONY VLOGCAM ZV-1 シューティンググリップセット
タッチパネル有
Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M100
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
mimimiさん専用
ファインダ種類: 電子ビュータイプ
専用 Nikon ニコンデジタルカメラ COOLPIX Style S01
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
CASIO デジタルカメラ EXLIM EX-Z680
メモリカード対応種類: SDXC
Canon EOS KISS X50 RE
モニタ有
デジカメ充電器
レンズ交換有無: レンズ交換対応有
【動作するも訳アリ】α-7 Digital レンズセット
動画圧縮方式: MPEG4
❤️予備バッテリー&新品カメラバッグ付❤️Nikon D7500 ダブルレンズ
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
❤1本のレンズで近く～遠くまで撮影❤️Nikon D50❤スマホに送れる❤
動画記録画素数: 4K
★良品★ 富士フイルム X-T2 ブラック
可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター
大人気 動作確認済 コンタックス Contax TVS Digital デジカメ
撮像素子種類: CMOS
Canon EOS 50D
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
❤️高性能❤️Wi-Fi機能 オリンパス E-PL8 望遠レンズ 905ショット
Canon EOS 80Dレンズ2本レンズフィルター3枚セット中古品
#富士フイルム
insta360 go2
#FUJIFILM
xe4 fujifilm おまけ付き xe-4
商品の情報
|ブランド
|富士フイルム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
富士フイルム FinePix S9200 F FX-S9200B ブラック
Nikon D5600 ダブルズームキット ブラック
OLYMPUS オリンパスデジタルカメラ TG-3 Tough BLACK
IXY 210
SONY α7c 純正フルサイズレンズ付き
FUJI FILM X-PRO3 BLACK他サイトでも出品しているため早い者勝ちです。2023年1月25日に中古（状態:美品)のマップカメラで購入しました。サブカメラとして利用予定でしたが、使用機会が少ないため出品します。保証期間は2024年1月24日まで残っています。カメラ本体の外箱はございませんので、ご注意ください。以下、付属アクセサリとなります。・XF35mm F1.4 R(¥79,000で新品購入)・Kenkoブラックミスト No.05 52mm ¥3,000相当・Vemico 予備バッテリー×2、2台同時充電機 ¥4,000相当・dripハンドストラップWristrap ¥6,000相当・レリーズボタン ¥1,000相当・メタル ホットシューカバー ¥1,200相当CAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 0OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 23.5 X 15.6 mmセンサーサイズ(新): APS−Cタッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上#富士フイルム#FUJIFILM
商品の情報
|ブランド
|富士フイルム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし