【ギフト】 振袖フルセット 492 正絹 ママ振 花籠文 桃 紫 青 手描き 金彩 絞り 振袖

【価格交渉ご遠慮ください】

1722)着物 袷 振袖 3点セット 正絹 美品 着用可能品

ご覧いただきありがとうございます✳︎

おまとめ＊美品 正絹 黒振袖 豪華 古典柄 御所車 金駒刺繍 松竹梅 藤＊

袷の広衿振袖、長襦袢、袋帯、帯締め、帯揚げ、重ね衿、刺繍半衿のセット

★振袖★

半衿以外すべて正絹です。

※振袖セットNo177-祝♪評価100-特別価格より5%割引実施中‼

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振袖セット 辻が花 青緑の縮緬地に花絞り 正絹ちりめん



振袖 スワロ グリッター 紋意匠 仮絵羽 正絹 未仕立て品 八掛付き

◾️季節

209y8◇袋帯 六通 金糸 桜◇美品 成人式 結婚式

袷/10月〜5月頃

pk526 正絹 振袖用 結婚式 卒業式 成人式 袋帯 六通



振袖 振り袖 成人式 フルセット 正絹 辻ヶ花 青 藍 金彩 染分け 花柄

◾️振袖

振袖 正絹 タグあり（晴着ガード） 刺繍 銀通し ■A31R01

レトロで可愛らしいセミアンティークのお着物です。

振袖 セット 仕立て直し

絞り特有のアクや目立たない程度の薄シミや汚れがございます。また、ご着用に差し障りない程度のほつれがあるかもしれません。

成人式 正絹 総絞り 振袖セット

全体的には綺麗かと思います。

オフシーズン特価セール中☆振袖６点セット《金彩牡丹菊草花文様》



ZGW02 振袖(正絹) 18点セット 1度のみ使用

時代を問わず受け継げる古典柄の振袖を

振袖&袋帯 2点お仕立て上がりセット 落ち着いたピンク 花柄 NK2394

ぜひお祝い事にご利用いただけましたら幸いです(^^)

【トールサイズ】【振袖】【帯】2点セット 桜 花吹雪 韓藍色系 正絹



振袖 白 菊 紅葉 桐 縦枠 金駒刺繍 ｋ4720 正絹

◾️帯揚げ

全通柄 袋帯 振袖用 ホワイト 白地 ゴールド シルバー シンプル

金彩入り 白

振袖フルセット♪全てコミコミ♪すぐ着用出来ます♪

着付け見本のフリル型だけではなく、リボン型など色々な形に結べます。

専用 振袖 枝垂れ桜 蝶 赤 金彩 正絹 着物 袷 極美品



ブランド振袖 豪華 刺繍 紋意匠 身丈 175cm トールサイズ

◾️帯締め

絞り入り振袖中古品x333

飾付き 赤紫 黒

ファッション誌振袖 豪華 anan 刺繍 紋意匠 身丈 172cm 撥水加工済



ご専用！金駒刺繍 本格派 振袖 成人式 ほぼフルセット！

◾️袋帯

(^-^)様 画像ご確認用です Mサイズ 新品 厚底草履 パールがま口バッグ

金銀糸 唐織 招扇四季小袖文

Fs-053 本友禅金彩花柄振袖 着物 躾付未使用 花の地模様 黄系色



振袖、雅の古典柄、未使用美品、大幅値下げ

◾️長襦袢

振袖 帯 帯締めセット ☆本田望結さん着用と同品

半衿の縫い付けをお願い致します。

オフホワイトの牡丹の振袖フルセット



振袖 袋帯 長襦袢 帯揚 帯締め 5点フルセット 煉瓦色 成人式 結婚式

◾️重ね衿

振袖 駒刺繍 誰が袖飛鶴吉祥花文 枝垂れ花 黒地 金彩 mop2165

紫

和田光正落款訪問着



振袖【9024】新品 未仕立 正絹 京友禅

着物にも橙の重ね衿がついておりますので、ご不要でしたら外してください。

492 振袖フルセット 正絹 絞り 金彩 手描き 青 紫 桃 花籠文 ママ振

お好みで組み替えてお楽しみください♪

【新品】モダンブラック 草履バッグセット 00221



【振袖】大きい蝶々と花



195.くすみビスケットカラー 振袖7点セット 正絹 フルセット 成人式



高身長の方に スワトウ刺繍 暈し染め やまと謹製 振袖フルセット 3-12

お正月、成人式、十三詣り、入学式、卒業式、結婚式などにぜひどうぞ(^^)

赤色地に桜地紋、桜が描かれた振袖 金駒刺繍 着物

#一糸のきもの

204y11★ふくれ織 全通 袋帯 流水に桜 六通★美品 成人式 結婚式



絞り帯揚げ 振袖 正絹 鬼絞り ぼかし 帯揚げ 赤 黒色 暈し 絞り振袖 成人式

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豪華 振袖 古典柄 赤



振袖 豪華 ラメ刺繍 金駒 紋意匠 身丈180cm 撥水加工済 トールサイズ

◾️採寸情報(誤差あり)

rk-0124 振袖 7点セット 金彩 金駒刺繍 花文様 雲取り 正絹 赤丹

訪問着

『新品・お仕立て上がり！』豪華お振袖

肩身丈 155.5cm

⑤振袖★トール●裄69.5/正絹●緑系●刺繍●スコッチガード

(身長150.5cmから160.5cmの方におすすめです。)

ワ【5-7】振袖★竹梅紋様 黒×レッド×オレンジ 着物 着物 豪華正絹 高身長

裄丈 64.5cm

AC8387 振袖 163㎝ 吉澤友禅 吾妻徳穂作

袖丈 103.5cm

極美品 豪華 振袖７点フルセット 共誂え長襦袢付き 裄丈68

袖幅 33cm

かわいい正絹振袖と袋帯セット

前幅 24.5cm

振袖セット 未使用品 京友禅 ピンクに優しい花柄 丹後ちりめん

後幅 31cm

【振袖4】着物 振袖 正絹 袷 着物 蝶 椿 単品販売 ～164cm



振袖 正絹 総柄 今がチャンス❗️ 値下げ中❗️早い者勝ち❗️

長襦袢

淡色 グレー 水色 振袖フルセット

身丈124.5cm

黒地に白金の菊と梅の上品な振袖フルセット

裄丈64cm

黒アンティーク振袖 着物 成人式

袖丈104cm

正絹本四つ身別誂え



(45)トールサイズ、振袖袋帯2点セット、緑系(若草色系)、花車に百花流水

袋帯

V1274 ●高級 正絹 唐織 振袖用 六通 袋帯

全長425cm

高級 振袖 フォーマル 日本謹製 西陣織＊草履バッグセット 古典ブラック



トールサイズ 銀通し振袖 長尺袋帯 コーディネート一式

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振袖 豪華 紋意匠 胡蝶蘭と桜 身丈 173cm しつけ糸付き



310.正絹振袖、ピンク、155ぐらい

●着物は大好きですが、あくまでも素人による自宅保管品です。

振袖セット・成人式・金糸金彩



『新品・お仕立て上がり！』振袖用高級(六通)袋帯 鎧取華紋

●リサイクル着物特有の匂いがありますのでご注意ください。

Club藤★振袖 長襦袢 薔薇の刺繍半襟付き 御仕立上り (3186)



紫系暈し 紅型 縮緬 振袖 じゅらく袋帯フルセット

●採寸情報はご参考程度になさってください。

208y38★鏡面文 ラメ袋帯 六通★美品 成人式 結婚式



【逸品】●沖縄県伝統工芸品●【紅型振袖】●型染●草木染め●

●梱包の際は小さく畳ませていただきます。

4538 振袖 ２点セット 成人式 結婚式



1722)着物 袷 振袖 3点セット 正絹 美品 着用可能品

●大判な物であることと、光の反射を受けやすいことから、シミ、くすみ、アクなどの見落としは必ずあるかと思います。そのためお安くお出ししております。ご理解のほどお願い致します。

おまとめ＊美品 正絹 黒振袖 豪華 古典柄 御所車 金駒刺繍 松竹梅 藤＊



★振袖★

●初めてお召しになる方でも24時間お気軽にコメントください☺︎

※振袖セットNo177-祝♪評価100-特別価格より5%割引実施中‼



振袖セット 辻が花 青緑の縮緬地に花絞り 正絹ちりめん

どれも大切に保管して、年に数回和室に飾ったりして楽しんできました。お嫁に出す気持ちでお取引しております。

振袖 スワロ グリッター 紋意匠 仮絵羽 正絹 未仕立て品 八掛付き

素敵な方にお譲りできることを楽しみにしております♪

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【価格交渉ご遠慮ください】ご覧いただきありがとうございます✳︎袷の広衿振袖、長襦袢、袋帯、帯締め、帯揚げ、重ね衿、刺繍半衿のセット半衿以外すべて正絹です。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◾️季節袷/10月〜5月頃◾️振袖レトロで可愛らしいセミアンティークのお着物です。絞り特有のアクや目立たない程度の薄シミや汚れがございます。また、ご着用に差し障りない程度のほつれがあるかもしれません。全体的には綺麗かと思います。時代を問わず受け継げる古典柄の振袖をぜひお祝い事にご利用いただけましたら幸いです(^^)◾️帯揚げ金彩入り 白着付け見本のフリル型だけではなく、リボン型など色々な形に結べます。◾️帯締め飾付き 赤紫 黒◾️袋帯金銀糸 唐織 招扇四季小袖文◾️長襦袢半衿の縫い付けをお願い致します。◾️重ね衿紫着物にも橙の重ね衿がついておりますので、ご不要でしたら外してください。お好みで組み替えてお楽しみください♪お正月、成人式、十三詣り、入学式、卒業式、結婚式などにぜひどうぞ(^^)#一糸のきもの－－－－－－－－－－◾️採寸情報(誤差あり)訪問着肩身丈 155.5cm (身長150.5cmから160.5cmの方におすすめです。)裄丈 64.5cm 袖丈 103.5cm袖幅 33cm 前幅 24.5cm 後幅 31cm長襦袢身丈124.5cm 裄丈64cm袖丈104cm袋帯全長425cm－－－－－－－－－－●着物は大好きですが、あくまでも素人による自宅保管品です。●リサイクル着物特有の匂いがありますのでご注意ください。●採寸情報はご参考程度になさってください。●梱包の際は小さく畳ませていただきます。●大判な物であることと、光の反射を受けやすいことから、シミ、くすみ、アクなどの見落としは必ずあるかと思います。そのためお安くお出ししております。ご理解のほどお願い致します。●初めてお召しになる方でも24時間お気軽にコメントください☺︎どれも大切に保管して、年に数回和室に飾ったりして楽しんできました。お嫁に出す気持ちでお取引しております。素敵な方にお譲りできることを楽しみにしております♪

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

209y8◇袋帯 六通 金糸 桜◇美品 成人式 結婚式pk526 正絹 振袖用 結婚式 卒業式 成人式 袋帯 六通振袖 振り袖 成人式 フルセット 正絹 辻ヶ花 青 藍 金彩 染分け 花柄振袖 正絹 タグあり（晴着ガード） 刺繍 銀通し ■A31R01振袖 セット 仕立て直し成人式 正絹 総絞り 振袖セットオフシーズン特価セール中☆振袖６点セット《金彩牡丹菊草花文様》ZGW02 振袖(正絹) 18点セット 1度のみ使用振袖&袋帯 2点お仕立て上がりセット 落ち着いたピンク 花柄 NK2394【トールサイズ】【振袖】【帯】2点セット 桜 花吹雪 韓藍色系 正絹