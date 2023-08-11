世界有名な コロナ電業 テルスター AHDコンバーター 2台 CV-H2213P PC周辺機器

Telstar テルスター

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コロナ電業

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AHDコンバーター

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マウスGpro・マイクcast quad S・モニター144fps・キーボード



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新品未使用品

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自宅保管品でありますことをご了承の上でご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Telstar テルスター コロナ電業 AHDコンバーター CV-H2213P2台セット新品未使用品撮影のため開封しております。外箱に細かい凹みがあります。自宅保管品でありますことをご了承の上でご検討宜しくお願い致します。

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