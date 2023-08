【年中無休】 激レア　アイゾッドラコステ　70s ビンテージ　アクリルカーディガン　糸巻きロゴ カーディガン

☆プロフィールにお得な情報あります☆

☆ご覧いただきありがとうございます☆

●ブランド

アイゾッドラコステ

●サイズ

メンズM

古着ですので詳しくは実寸でご確認お願い致します!!

●実寸

(こちらの商品は非常に採寸しづらいので目安程度にして下さいませ)

肩幅 48

袖丈 75

身幅 62

着丈 66

●カラー

レッド

カメラや反映されにくいお色の関係で実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します!

●状態

全体に古着特有の使用感あります

小さな穴があります

(素人補修で宜しければ綴っておきます)

※その他古着のため載せていない多少の汚れや使用感のある場合がございます。目立つダメージを掲載していますので予めご了承ください。

●その他

古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します!!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラコステ 商品の状態 やや傷や汚れあり

