adidas Spezial Hochelaga SPZL アディダス

大胆なオレンジのディテールが際立つ、スエードのスペツィアルシューズ。アディダスが誇るテラスカルチャーのDNAを継承したスペツィアル Hochelagaシューズは、2016年モデルの復刻バージョン。スエードのアッパーに、合成皮革の鮮やかなオレンジのスリーストライプスをあしらい、ヒールマスターシュを合わせている。半透明のラバーアウトソールがアクセント。

今流行しているsambaと比べて差をつけられるのではないかと思います。

一度だけ着用しました。

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

US7

UK6.5

即購入、値段交渉◎

ご不明な点がございましたらコメントお願いします。

サンバ

アディダス サンバ og

在原みゆ紀

柴田ひかり

スタイリスト私物

1LDK

Creek

ENNOY

サンバ ミュンヘン

Adidas Skateboards

adidas Spezial

SPZL

Adidas vegan adv

Comoli

コモリ

Auralee

オーラリー

United Arrows

ユナイテッドアローズ

Beams

ビームス

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 未使用に近い

