新品未使用 21SS Maison Margiela REPLICA ペイント ドロップ ジャーマン トレーナー 白 メゾン マルジェラ レプリカ スニーカー ペンキ

【サイズ】

サイズ 40 (25cm)

ワイズ 17 cm

ソールの高さ 2.5 cm

幅 9.5 cm

ソール全長 28cm

【色】

ホワイト×ペイント(オレンジ、赤、ピンク、黄)

【素材/特徴】

コットン 100% / 牛革

【状態】

新品未使用

【付属品】

箱、保存袋×2、説明書、タグ

【コメント】

私自身がMaison Margiela正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

Mod.:S37WS0568

Fabric:P4129

Col.:H8681

新品定価85,800円

キャンバス地で作られたReplicaスニーカーです。

タンにナンバーロゴ、バックにアイコニックなステッチがあしらわれています。

手作業で仕上げたペイントドロップ加工が特徴です。

ウルトラスターのように内側にゴムを内蔵しており、シューレースを使用してもしなくても履くことができます。

メゾンを代表するReplicaスニーカーは、1970年代のオーストリアに由来するメンズスポーツシューズからインスピレーションを得ています。

イタリア製。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

