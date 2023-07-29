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【公式ショップ】 enof twill mini bag ショルダーバッグ

商品の説明

ENOF twill mini bag
カステルパジャックのレディースバッグです。ポケットも多いので便利です。

未使用 新品同 FENDI フェンディ 8BT346 ショルダーバッグ
●状態： 1度数時間使用しておりますが、荷物が多いためなかなか使用する機会がありませんでした。
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実物のお写真載せてますので状態を確認お願いします！
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ENOF
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返品交換は対応しておりませんので、その辺りご理解のある方お願いします！

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ブランドイナフ
商品の状態未使用に近い

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ENOF twill mini bag ●状態： 1度数時間使用しておりますが、荷物が多いためなかなか使用する機会がありませんでした。実物のお写真載せてますので状態を確認お願いします！●カラー： BLACKENOFイナフ巾着バッグ返品交換は対応しておりませんので、その辺りご理解のある方お願いします！

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ブランドイナフ
商品の状態未使用に近い

【公式ショップ】 enof twill mini bag ショルダーバッグ

47分钟前

【公式ショップ】 enof twill mini bag ショルダーバッグ

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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