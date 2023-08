商品番号:【521.39168532005k】

⭕️はじめに

ご覧頂きありがとうございます!

ご購入前にプロフィールも目を通して頂けると嬉しいです☆

それでは、どうぞごゆっくりご覧下さい☺️

CLANE クラネ KIJIMA TAKAYUKI キャップ



⭕️商品説明

✔️ブランド

CELINE

セリーヌ

✔️カラー

ボルドー バーガンディ

立体 トリオンフ 刺繍ロゴ入り

うめだ阪急ポップアップ 限定カラー

✔️サイズ

-表記M-

頭回り60cm

つば7.0cm

高さ12.0cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

※アジャスターでご調整いただけます✨

✔️素材

コットン100%

✔️状態

数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なく✨美品✨です☺️

当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品、販売しております☆

※定価63800円のお品でございます✨

※ こちらは大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。

・ブランドリユース店

・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

・質屋・古物市場・ストア商品

⭕️サイズ表記✨

✔️トラブルを防ぐために、平置き採寸の寸法も載せております。

表記サイズのみではなく、お持ちのお洋服を参考にして頂くことをオススメいたします。

※着画はお受けしておりません。

※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦下さい。

⭕️「フォロー割り」をしております☺️

ご購入前にフォロー頂くと「300円」のお値引きをさせていただきます!(^^)

フォロー頂いた後、ご購入前にコメントにてお伝え下さい☆

当店では、アパレルから小物までレディース 、 メンズ 問わず、各種取り揃えております☆

もっと見る→→→ #お洋服のかーる

✔️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます!☆

✔️最後までご覧頂きありがとうございました!☆

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

