ご覧いただきありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾

Eytys ジーンズ

■ブランド

ainode アイノデ 藍乃手

CIAOPANIC チャオパニック

■商品説明

《2022AW》

足元に濃淡を効かせたバイカラーの切替を施したフレアデニムです☺︎.*˚

ヒップから裾に向かってのシルエットは、とても綺麗なラインで穿いていただけます!

リアルさのある加工感を職人の手で一つ一つ丁寧に表現しており、更に穿き込むにつれご自身の体のラインにあった色落ちや経年変化を楽しめる一本です♪

新品・タグ付きの未使用品となります^^*

定価 ¥20,900

ainode…日本が世界に誇るデニムの産地である、made in 岡山にこだわったデニムブランド。

「藍に携わる手」「藍との出会い」「藍をデザインする」「愛を込めた手作り」「愛が見えるDenim」をモットーにヴィンテージデニムを岡山の技術で再現しています。

それぞれの商品に、長い年月をかけて培われてきた職人の知識・経験・技術がたっぷりと詰め込まれています。

■サイズ

表記 M

腹囲 70cm(平置き35cm)

ヒップ 88cm(平置き44cm)

全長 98cm

股上 27cm

股下 71cm

渡幅 25cm

裾幅 26cm

■カラー

ブルー アイスブルー インディゴ

■素材

コットン 100%

■生産国

日本製

■アイテム

フレアデニム ブーツカットデニム バイカラーデニム 切替デニム センタープレスデニム ハイウエストデニム カットオフデニム 岡山デニム 児島 倉敷

その他にもデニム多数出品中です❕

割引などもご用意しておりますので、購入前にプロフィールご一読お願いします(ㅅ •͈ᴗ•͈)

管理No.230383

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャオパニック 商品の状態 新品、未使用

