マリハのロングドレス

ブラックにホワイトの細かいドット柄

画像の一枚目二枚目九枚目十枚目は商品画像お借りしました。

当方は身長161cmで普段上下共に7号サイズを着用しております。

こちらのワンピースはくるぶしくらいの着丈でした。

銀座マルティニークで購入し一度短時間室内で着用後クローゼットで保管しておりました

シミ、ほつれなどございませんが素人保管ですので、購入はご理解のある方にお願い致します

#マリハ

#ロングドレス

#ロングワンピース

#マルティニーク

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マリハ 商品の状態 未使用に近い

