トッズのスタートは1920年代

世界を代表する大富豪である

デッラ・ヴァッレ家が

シューズの販売を

始めたことにあります

創業した時から

イタリア職人の伝統と魂を

伝えていくことを重視しており

非常に多くの工程を経て

作られる靴は

多い場合は100以上の

工程があります

こちらは大人気の

ぶ厚いボリューム感たっぷりなラバーソールと

かかとの7つのスタッズが特徴的な

チェルシーブーツ

コーデに取り入れていただくと

一気に今風な足元が完成いたします

デザインは

シンプルで美しい

サイドゴアスタイル

高いフィット感と

着脱の楽さが

うれしいブーツです

裏面は

鋸歯形ラバーアウトソール

ヒールには

ラバーペブルが施され

トッズならではの

ディテールへのこだわりが

伝わってまいります

大流行の厚底ブーツは意外とどんな

トップスとも相性良く

靴下を着用していただくと

大変かわいく

普段のコーデをたちまち

今っぽいシルエットに

スタイルアップしてくれる

魔法の一足でございます(^^♪

【ブランド】 トッズ TOD'S

【モデル】 スタッズチェルシーブーツ

【カラ―】 黒

【素材】 カーフレザー

【購入先】 厳正な審査のある

有料会員制市場(鑑定済)

【状態】 A 試着程度の大変綺麗な状態

【定価】 100,100円

【サイズ】 37 約23.5cm程度

【実寸】 インソール内(推計)縦24cm

横8cm

【ヒール】 3.5㎝

【着用感】 23.5ぐらいの感じです。

☝未使用品ですが、簡易クリーニングを行っておりますので、清潔・安心

