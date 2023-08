現品限り一斉値下げ！ 【本日限定価格】sony 16-35mm f2.8 GM レンズ(ズーム)

SONY FE 16-35F2.8 GM

即購入可です。

中古美品購入後使用機会が少ないため出品します。

動作確認済みで、問題なく使用いただけます。

素人目ですが綺麗です。

防湿庫にて保管しておりました。

ペットタバコ等もございません。

あくまでも中古品となることをご理解の上ご購入ください。※神経質な方はご遠慮ください。

本品につきましては写真の通りです。

写真にでご確認ください。

必ずプロフィールご覧の上ご購入お願いします。

お値引き交渉もお控えください。

#sony

#ミラーレス一眼

#sonygm

#GM

#gmレンズ

#カメラ

#広角レンズ

ボディ側のキャップがないのでsigmaのものです。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY FE 16-35F2.8 GM即購入可です。中古美品購入後使用機会が少ないため出品します。動作確認済みで、問題なく使用いただけます。素人目ですが綺麗です。防湿庫にて保管しておりました。ペットタバコ等もございません。あくまでも中古品となることをご理解の上ご購入ください。※神経質な方はご遠慮ください。本品につきましては写真の通りです。写真にでご確認ください。必ずプロフィールご覧の上ご購入お願いします。お値引き交渉もお控えください。#sony#ミラーレス一眼#sonygm#GM#gmレンズ#カメラ#広角レンズボディ側のキャップがないのでsigmaのものです。

