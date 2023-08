AIR FORCE 1 ELITE AS QS

COLORWHITE/WHITE-CHROME

YEAR2014

CORD744308-100

バスケットボールの祭典であるNBAオールスターゲームを記念した特別モデル!

2015年2月15日に、ニューヨークで開催されるNBAオールスターゲームのためにデザインした、スニーカーコレクション。ナイキが誇る定番モデルの"エアフォース1(AIR FORCRE 1)"をベースに採用。アッパーは"バキュームテクノロジー(VAC-TECH)"を応用し、立体的な星型を浮き上がらせている。またビジブルタイプのエアユニットを搭載するなど、通常版とは異なる嗜好が細部にまで施されている。

2015年製限定モデル。

当時日本でも限られた店舗でしか入手できなかった希少なアイテムです。

箱はありません

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

