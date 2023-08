新品未使用品ですが、展示品、保管品の為傷汚れがある場合ございます。

発送時、箱から出して発送する場合がございます。

検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。

カラー: Lime Zest/Black

参考価格:14,300 円

サイズ:26.5㎝

GT-2000 11は、さまざまな距離に対応する、汎用性のあるランニングシューズです。ミッドソールにやわらかく反発性に優れたフォーム材「FF BLAST」を採用し、前作よりもさらにやわらかく、跳ねるようなライド感を提供します。中足部からミッドソール内側にかけて、高硬度のFLYTEFOAMを使用した「LITETRUSS構造」を採用。着地時のねじれ抑制に加え、内側への過度な倒れこみを抑制し、よりスムーズな足運びをサポートします。

製造国インドネシア / ベトナム

素材インナーソール:合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式

備考適合する別売中敷:1173A029

ヒール高:35

幅/ラストSTANDARD

アッパー素材合成繊維・合成樹脂

アウター素材ゴム底・合成底

品番 : 1011B441.300

おまとめ割ございます。

#天然スキン ブランド名(お調べしたいブランド) などでご検索ください。

新品未使用品ですが、展示品、保管品の為傷汚れがある場合ございます。発送時、箱から出して発送する場合がございます。検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。カラー: Lime Zest/Black参考価格:14,300 円サイズ:26.5㎝GT-2000 11は、さまざまな距離に対応する、汎用性のあるランニングシューズです。ミッドソールにやわらかく反発性に優れたフォーム材「FF BLAST」を採用し、前作よりもさらにやわらかく、跳ねるようなライド感を提供します。中足部からミッドソール内側にかけて、高硬度のFLYTEFOAMを使用した「LITETRUSS構造」を採用。着地時のねじれ抑制に加え、内側への過度な倒れこみを抑制し、よりスムーズな足運びをサポートします。製造国インドネシア / ベトナム素材インナーソール:合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式備考適合する別売中敷:1173A029ヒール高:35幅/ラストSTANDARDアッパー素材合成繊維・合成樹脂アウター素材ゴム底・合成底品番 : 1011B441.300おまとめ割ございます。#天然スキン ブランド名(お調べしたいブランド) などでご検索ください。

