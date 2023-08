1993年 US AIR FORCE CAMPで

使用されていた両面リンガーTシャツになります。

軍に支給されていたSOFFEボディの

少し古めのタグが嬉しいポイントです。

イーグルの周りには星が円状に配置されていて、

ミリタリー 感のあるデザインが良いです。

フェード感のあるリブ、薄めのヴィンテージボディも

ヴィンテージ好きな方にはハマるのではないでしょうか。

【素材、サイズ】

素材···コットン air force

表記XL

肩幅55cm

身幅58cm

着丈67cm

袖丈22cm

【状態】

あまり目立ちませんが、

少し薄くシミのような汚れがありますが、

洗えば落ちる可能は高いと思います。

ヴィンテージ好きな方、日常使用には、

問題なく使用レベルかと思います。

画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。

ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。

※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。

ニュースペーパーバッグ

サタデーイブニングポスト

アメリカンレッドクロス

エプロンバッグ

マガジンバッグ

ヴィンテージ

idブレスレット

ビンテージ

ヴィンテージ

メキシカンブレスレット

チェーンブレスレット

メキシカンバングル

メキシカンチェーンブレスレット

缶バッジ

ピンズ

リバティーローン

スウィートハートジュエリー

パフィーハートネックレス

sweet heart jewelry

Liberty Loan

USN

USMC

NAVY

ARMY

1910s

1920s

1930s

1940s

1950s

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ソフィー 商品の状態 やや傷や汚れあり

1993年 US AIR FORCE CAMPで使用されていた両面リンガーTシャツになります。軍に支給されていたSOFFEボディの少し古めのタグが嬉しいポイントです。イーグルの周りには星が円状に配置されていて、ミリタリー 感のあるデザインが良いです。フェード感のあるリブ、薄めのヴィンテージボディもヴィンテージ好きな方にはハマるのではないでしょうか。【素材、サイズ】素材···コットン air force表記XL肩幅55cm身幅58cm着丈67cm袖丈22cm【状態】あまり目立ちませんが、少し薄くシミのような汚れがありますが、洗えば落ちる可能は高いと思います。ヴィンテージ好きな方、日常使用には、問題なく使用レベルかと思います。画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。ニュースペーパーバッグサタデーイブニングポストアメリカンレッドクロスエプロンバッグマガジンバッグヴィンテージidブレスレットビンテージヴィンテージメキシカンブレスレットチェーンブレスレットメキシカンバングルメキシカンチェーンブレスレット缶バッジピンズリバティーローンスウィートハートジュエリーパフィーハートネックレスsweet heart jewelryLiberty LoanUSNUSMCNAVYARMY1910s1920s1930s1940s1950sカラー···ホワイト袖丈···半袖

