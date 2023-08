幸せなふたりに贈る結婚祝い Maaaさん専用 邦楽

ご閲覧いただきありがとうございます。

鹿乃 CD one two three セット

商品は以下の通りです。

【商品名】

「THE BOOK(Limited Edition)」

YOASOBI

合計14個。

新品シュリンク付きとなっております。

店舗限定購入特典のオリジナルインデックスは付属致しません。

内容は写真のものがすべてとなります。

またシュリンクに傷などがある場合がございます。ご理解の上ご購入ください。

《収録曲》

01. Epilogue

02. アンコール(Google Pixel 5, Pixel 4a (5G) CMソング)

03. ハルジオン(「ZONe Ver.1.0.0」IMMERSIVE SONG PROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌)

04. あの夢をなぞって(フジテレビ系「とくダネ!」2020年6月度お天気コーナーMONTHLY SONG)

05. たぶん(映画「たぶん」主題歌)

06. 群青(ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング)

07. ハルカ

08. 夜に駆ける

09. Prologue

#YOASOBI #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

