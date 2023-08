2022年ファッション福袋 《 Rick Owens DRKSHDW 》CREATCH CARGO ブラック ワークパンツ/カーゴパンツ

✅質問、購入前にプロフ一読お願い致します。

‼️コンビニ、ATM払いの方は購入後24時間以内にお支払いお願いいたします。

⚠️値下げ、トレード、取り置きはお断りしております。

《リックオウエンス ダークシャドウ 》

リックオウエンスのスウェットカーゴパンツ

CREATCH CARGO DRAWSTRING ( black )

クリエッチ カーゴパンツ ドローストリング スウェット パンツ サルエル クレッチ

裏起毛で暖かいです♪

試着程度、新品同様になります。

❗️

購入先が商品に香り付けをしております。気になる方や神経質な方は購入お控え下さい。

ECサイトを通じて欧州正規取扱店から自身で購入しました。確実に正規品になりますので、ご安心下さい。

イタリア製

Size : L

Color : BLACK

MATERIAL : COTTON

付属品 : タグ、プロダクトバッグ

※ウエストはゴムバンドで伸縮します。

[・ウエスト・股上・股下・裾幅]

[・40-51cm・37cm・85cm・18.5cm]

⚠️ 素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。サイズに関しては実寸とお手持ちの洋服を比較するなどしてご自身でお調べ下さい。

身長、体重などに絡めたサイズ感に関してはお答え出来ません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リックオウエンスダークシャドウ 商品の状態 未使用に近い

