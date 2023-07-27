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華麗 黒絞り　正絹 着物

商品の説明

黒絞り☆
駒絽五泉小紋夏用。

昭和レトロ久留米絣 藍染純綿
身丈155センチ
えり善　深山に樹の袋帯　着物

着物用絞りショール
生地の柄/デザイン...その他
着物　帯　袋帯　洒落袋帯　正絹

セール♪作家物　千地泰弘　上質な訪問着袷着物　千地天女　卒業式入学式お宮参り
カラー...ブラック
振袖セット　14
素材...正絹
【未使用品】丸帯 反物 松竹梅antique kimono AO-0185

【銀通し】正絹　振袖　一部金駒、刺繍　ガード　袷
断捨離中
RK-231 総柄小紋 黒地 花柄 着物 正絹 しつけ糸 袷 広衿
一度袖を通しましたが
値下げ交渉ＯＫ！ロング寸 ちりめん地 道中着 正絹 Ｕ３６０
自宅保管してました
【本場縞大島】モノトーン　証書有 しつけ糸有

未使用 訪問着 絽 夏着物 桜鼠色 くすんだ桜色 身丈153cm 裄丈63cm
あくまで中古です
都謹製 紗紬 名古屋帯 正絹 波 格子縞 N2462 未使用品 Lサイズ
理解ある方お願いいたします
西陣勝山織物☆高級袋帯☆美品

a565＋b931＋　C992化繊　夏用　絽　単衣　小紋　桜　極美品　洗える着物
なるべくコンパクトに
大島紬おまとめ9点　小紋　着物 061901
畳んで送ります
416.【稀】正絹 金箔 金彩お太鼓柄袋帯 鏡獅子文様

迫力あり！ 銀製　明治期 アンティーク 簪 金工 かんざし 鳥　鳥籠
♯着物
【特選】有名作家　藤本隆士氏　金彩螺鈿　華やかな訪問着
♯振袖
#505 ( 新品 ) 正絹 全通 名古屋帯 夏帯 伊勢型染 青系
小紋
【三越誂】単衣上質正絹江戸小紋風 美品多彩柄
訪問着
P396厳選西陣　振袖可　祥雲吉祥紋　ベージュ色地　正絹純金糸六通高級美術袋帯
付け下げ
《長尺■夏着物『大島紬』シンプル＊縦ラインと葉模様◆濃紺◆正絹◆TA5-10》

着物用小物セット

新品未使用　浴衣　帯　2点セット　よろけ縞に椿・黒系×黒
博多帯
レア！set商品(御誂え商品)
袋帯
「御専用ページになります。」　4931
名古屋帯
ＢＹ2525　加賀友禅　訪問着　前川哲　沈丁花　グレー　墨色
黒留袖
未使用　一染　手織り　引拍袋帯　夕顔に蝶　幅約30.3　全長448　MJ58
留袖
MO-117 豪華唐織 素敵な色味 正絹 六通 袋帯
洒落帯
AO-140 唐草にぶどう　洒落帯　六通　正絹　帯　着物
結婚式
粋！夏着物【未着用】正絹縦絽叩き染め付下げ♩トールサイズ♩黒
成人式
[夏着物]洗える着物 小紋 美品 ポリエステル ピンク色 花模様 夏物
和モダン

新品　ラスト1セット 高級綿麻大人上品な夏浴衣3点セット

商品の情報

商品の状態未使用に近い
黒絞り☆身丈155センチ生地の柄/デザイン...その他カラー...ブラック素材...正絹断捨離中一度袖を通しましたが自宅保管してましたあくまで中古です理解ある方お願いいたしますなるべくコンパクトに畳んで送ります♯着物♯振袖 小紋 訪問着 付け下げ 紬 帯 博多帯 袋帯 名古屋帯 黒留袖 留袖 洒落帯 結婚式 成人式和モダン

商品の情報

商品の状態未使用に近い

華麗 黒絞り　正絹 着物

25分钟前

華麗 黒絞り　正絹 着物

¥19,500 ¥14,625

(税込) 送料込み
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商品の情報

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

fd42edba6db73

 1921

本人確認済
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コメント (1)

fd42edba6db73
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