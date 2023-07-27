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【ラッピング無料】 【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40） テレビ

商品の説明

■出品物
TOSHIBA REGZA M510X 40M510X 4Kテレビ
・TV本体
TV テレビ 50インチ　4K
・純正リモコン(電池付き)
液晶24インチテレビ TH-24J300 BLACK 美品
・アンテナ線
TV　AndroidTV 32V型 KONKA チューナーレススマートテレビ
・アンテナ分波器
Hisense　4K　43V型　2020年製　43F68E　程度良好！！
・IODATA製 録画用HDD(3TB)
ソニー WEGA 14型トリニトロンテレビ 後付け地デジチューナ付き

【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40）
不要になった為、このTVと一緒に使っていた周辺機器もセットで出品します。
値下げ中　eizo foris 26inch ハイビジョン

おととも様専用【東芝】4K対応液晶テレビ 55型 REGZA 55J10X
4年ほど使用しているので、一般的な経年劣化程度の使用感・キズ等がありますが、TV自体は問題なく視聴可能で、HDDも録画可能です。
断捨離中様専用三菱 32V型ハイビジョンLED液晶テレビ LCD-A32BHR6

Tomorrow19様専用　テレビ REGZA 32型 2019年製 録画セット
TV本体、HDD共に工場出荷状態に初期化しています。
Panasonic プライベート・ビエラ 19V型 UN-19CFB10-Ｋ

SHARP AQUOS 液晶テレビ 50インチ LC-50W35
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ドム様専用　直接受け渡し
■TV
パナソニック　TH-32H300
メーカー　：SHARP
パナソニック 42V型 液晶テレビ ビエラ TH-L42G3
型番　　　：LC-22K40
3D映像対応モデル●希少品 三菱製 RDT233WX-3D(BK)
画面サイズ：22インチ
Pioneer KURO PDP-5010HD テレビ
・初期化済みです
チューナーレススマートテレビ ELSONIC ESD-24HD24v型 新品
・外箱ありません
SHARP AQUOS LC-45W5

Panasonic プラズマテレビ TH-P42GT5
■録画用HDD
未使用品！2020年製ポータブルテレビ SHARP AQUOS 2T-C12AF
メーカー：IODATA
HITACHI Wooo HR02 P37-HR02
型番　　：EX-HD3CZ
❗️ORIONテレビ＋HDD＋ブルーレイレコーダーセット❗️
容量　　：3TB
SHARP シャープ 2T-C32DE 21年製 液晶テレビ
・初期化済みです
★40型テレビ　SONY BRAVIA 40EX500★
・外箱ありません
ハイセンス　55型　U7E
----------------------------------------
【新品未使用】ELSONIC 32V型Android搭載チューナーレステレビ

あおのり様専用　東芝 40V型　地上デジタルハイビジョン液晶テレビ 「ＲＥＧＺＡ
#SHARP
お気に入りのDVDも地デジも見れる10.1型充電式ポータブルDVDプレーヤーTV
#テレビ
値下げ！Panasonic パナソニック　プライベートビエラ　UN-JD15T2
#AQUOS

HISENSE 32A40H スマートテレビ

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドシャープ
商品の状態やや傷や汚れあり

フナイ　液晶テレビ　FL-24H1010

Qriom QRC-24S2K BLACK 山善 液晶テレビ 24V型

Panasonic プライベート・ビエラ UN-10E9-W 防水 VIERA

LGエレクトロニクス 8K 55型NanoCellテレビ 55NANO95JNA

2022年製超極美品 FUNAI Fl-32H2040 30日限定値下げ！

TOSHIBA LED REGZA 液晶テレビ モニター S5 32S5

今週末まで　32型　テレビ　SHARP AQUOS W W5 LC-32W5

Panasonic 液晶テレビ49V型【 ジャンク品】TH-49DX750
■出品物・TV本体・純正リモコン(電池付き)・アンテナ線・アンテナ分波器・IODATA製 録画用HDD(3TB)不要になった為、このTVと一緒に使っていた周辺機器もセットで出品します。4年ほど使用しているので、一般的な経年劣化程度の使用感・キズ等がありますが、TV自体は問題なく視聴可能で、HDDも録画可能です。TV本体、HDD共に工場出荷状態に初期化しています。----------------------------------------■TVメーカー　：SHARP型番　　　：LC-22K40画面サイズ：22インチ・初期化済みです・外箱ありません■録画用HDDメーカー：IODATA型番　　：EX-HD3CZ容量　　：3TB・初期化済みです・外箱ありません----------------------------------------#SHARP#テレビ#AQUOS

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドシャープ
商品の状態やや傷や汚れあり

【ラッピング無料】 【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40） テレビ

49分钟前

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出品者

018940eb1

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018940eb1
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シャープ 22V型 液晶 テレビ AQUOS LC-22K40-B フルハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2016年モデル

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シャープ 22V型 AQUOS フルハイビジョン 液晶テレビ 外付HDD対応(裏番組録画) ホワイト LC-22K45-W

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シャープ 22V型 液晶 テレビ AQUOS LC-22K40-B | www.tspea.org

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シャープ 22V型 液晶 テレビ AQUOS LC-22K40-B フルハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2016年モデル

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