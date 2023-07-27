【ラッピング無料】 【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40） テレビ

■出品物

TOSHIBA REGZA M510X 40M510X 4Kテレビ

・TV本体

TV テレビ 50インチ 4K

・純正リモコン(電池付き)

液晶24インチテレビ TH-24J300 BLACK 美品

・アンテナ線

TV AndroidTV 32V型 KONKA チューナーレススマートテレビ

・アンテナ分波器

Hisense 4K 43V型 2020年製 43F68E 程度良好！！

・IODATA製 録画用HDD(3TB)

ソニー WEGA 14型トリニトロンテレビ 後付け地デジチューナ付き



【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40）

不要になった為、このTVと一緒に使っていた周辺機器もセットで出品します。

値下げ中 eizo foris 26inch ハイビジョン



おととも様専用【東芝】4K対応液晶テレビ 55型 REGZA 55J10X

4年ほど使用しているので、一般的な経年劣化程度の使用感・キズ等がありますが、TV自体は問題なく視聴可能で、HDDも録画可能です。

断捨離中様専用三菱 32V型ハイビジョンLED液晶テレビ LCD-A32BHR6



Tomorrow19様専用 テレビ REGZA 32型 2019年製 録画セット

TV本体、HDD共に工場出荷状態に初期化しています。

Panasonic プライベート・ビエラ 19V型 UN-19CFB10-Ｋ



SHARP AQUOS 液晶テレビ 50インチ LC-50W35

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ドム様専用 直接受け渡し

■TV

パナソニック TH-32H300

メーカー ：SHARP

パナソニック 42V型 液晶テレビ ビエラ TH-L42G3

型番 ：LC-22K40

3D映像対応モデル●希少品 三菱製 RDT233WX-3D(BK)

画面サイズ：22インチ

Pioneer KURO PDP-5010HD テレビ

・初期化済みです

チューナーレススマートテレビ ELSONIC ESD-24HD24v型 新品

・外箱ありません

SHARP AQUOS LC-45W5



Panasonic プラズマテレビ TH-P42GT5

■録画用HDD

未使用品！2020年製ポータブルテレビ SHARP AQUOS 2T-C12AF

メーカー：IODATA

HITACHI Wooo HR02 P37-HR02

型番 ：EX-HD3CZ

❗️ORIONテレビ＋HDD＋ブルーレイレコーダーセット❗️

容量 ：3TB

SHARP シャープ 2T-C32DE 21年製 液晶テレビ

・初期化済みです

★40型テレビ SONY BRAVIA 40EX500★

・外箱ありません

ハイセンス 55型 U7E

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【新品未使用】ELSONIC 32V型Android搭載チューナーレステレビ



あおのり様専用 東芝 40V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ 「ＲＥＧＺＡ

#SHARP

お気に入りのDVDも地デジも見れる10.1型充電式ポータブルDVDプレーヤーTV

#テレビ

値下げ！Panasonic パナソニック プライベートビエラ UN-JD15T2

#AQUOS

商品の情報 商品のサイズ 20～26インチ ブランド シャープ 商品の状態 やや傷や汚れあり

■出品物・TV本体・純正リモコン(電池付き)・アンテナ線・アンテナ分波器・IODATA製 録画用HDD(3TB)不要になった為、このTVと一緒に使っていた周辺機器もセットで出品します。4年ほど使用しているので、一般的な経年劣化程度の使用感・キズ等がありますが、TV自体は問題なく視聴可能で、HDDも録画可能です。TV本体、HDD共に工場出荷状態に初期化しています。----------------------------------------■TVメーカー ：SHARP型番 ：LC-22K40画面サイズ：22インチ・初期化済みです・外箱ありません■録画用HDDメーカー：IODATA型番 ：EX-HD3CZ容量 ：3TB・初期化済みです・外箱ありません----------------------------------------#SHARP#テレビ#AQUOS

商品の情報 商品のサイズ 20～26インチ ブランド シャープ 商品の状態 やや傷や汚れあり

HISENSE 32A40H スマートテレビフナイ 液晶テレビ FL-24H1010Qriom QRC-24S2K BLACK 山善 液晶テレビ 24V型Panasonic プライベート・ビエラ UN-10E9-W 防水 VIERALGエレクトロニクス 8K 55型NanoCellテレビ 55NANO95JNA2022年製超極美品 FUNAI Fl-32H2040 30日限定値下げ！TOSHIBA LED REGZA 液晶テレビ モニター S5 32S5今週末まで 32型 テレビ SHARP AQUOS W W5 LC-32W5Panasonic 液晶テレビ49V型【 ジャンク品】TH-49DX750