カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···花柄

季節感···春、夏、秋

Mojito's_shop

Mojito's_AliceOlvia

●ご購入前、必ず【在庫確認】をご協力よろしくお願いします。【専用ページ】からご購入頂きます

■サイズ:

XS: バスト92着丈65

S: バスト96着丈66

M: バスト100着丈67

L: バスト104 着丈68

■モデル写真はイメージ参考です。身長、体重などの個人差があるため、ご自身のヌード寸法をご確認した上、掲載されている商品サイズをご参考頂ければと思います。又、素人採寸なので、若干数センチの誤差が生じる場合がございますが、何卒ご容赦下さいませ。

Mojito's_シャツ

■光の具合により、また購入様のパソコンの環境により、実際の商品と多少異なって見える場合がありますが、あらかじめご了承下さい。

■購入後、迅速にお取引させて頂きます。よろしくお願いします。

#ワンピース #ドレス #スカート #ニット #セーター #カーディガン #シャツ #ブラウス #Tシャツ#コート#ダウンコート#ジャケット#ダウンジャケット#パンツ#カバン#サンダル #パーティー #結婚式 #ウエディング #謝恩会 #歓迎会 #送別会 #発表会 #モデル #ダンス #懇親会#通勤服#秋冬新作

#AliceOliva #アリスオリビア#春ワンピース

#MaxMara #マックスマーラ#シャツワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アリスアンドオリビア 商品の状態 新品、未使用

