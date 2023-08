お気に入りのお品に、出会っていただけたら嬉しいですෆ( ˶'ᵕ'˶)ෆ ̖́-

●産地:イタリア製

●ブランド:OUR LEGACY

●デザイン:レトロ結び目ブラックレザーキーホルダーネックレス

●長さ:40 cm

●詳細:

・皮紐の結び目

・日本金属金物

・Wリング、私たちのLEGACYロゴが刻まれている

・革ラベルの手縫い

●説明:

私たちの黒い革ラドン。ラドンギーホルダは、結び目の皮紐からイタリアで生産され、金属ボンタンと彫刻のw字リングが付いている。

●海外輸入商品の購入に必要な知識:

●こちらは(海外正規品取扱店より購入)並行輸入品となります。

●国内正規品と仕様が異なる場合があり、国内で修理等は受けられません。

●納得した上でのご購入をお願いします

●ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。

●即購入大歓迎OK !!

即発送も可能!

新品未使用Our Legacy LADON ネックレス ラドン

#OUR LEGACY

#男女兼用

ネックレス

#アクセサリー

#ストリートヒップホップ

#パンクスタイル

#キーホルダー

#ユニークなスタイル

#YS-130

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

