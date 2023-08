安価 最愛　Blu-ray Box【新品　未開封】 邦楽

購入したもの観ることなく暗所に保管しておりました。

新品 未開封です。

<収録内容>

【Disc】:Blu-ray4枚組

1~10話 全10話ディレクターズカット版収録

▽特典映像

1.直前ナビ「究極のサスペンスラブストーリー その真相に迫る」完全版

2.ロングインタビュー集(吉高由里子 松下洸平 井浦新 田中みな実 及川光博 薬師丸ひろ子)

3.オールアップ集

4.未公開シーン集

5.NG集

6.「最愛」×「君に夢中」 それぞれの“最愛” Long Trailer

7.「最愛」デジタルサイネージ探訪 with津田健次郎

8.「最愛」赤ペン瀧川が徹底解剖!完全版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

