代引き人気 ウエストライド　長袖シャツ シャツ

カラー···ブルー
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···その他
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素材···コットン
アンダーカバー タイ付き ドッキングシャツ
ウエストライド
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サイズ XL
新品未使用！ディーゼルジャケット
肩幅 46センチ
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身幅 53センチ
Aloha Blossom アロハブロッサム SIZE(４０）
袖丈 66センチ
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着丈 77センチ
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素人平置き採寸
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多少の誤差はご了承ください。
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などアメカジ好きな方
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ウエストライド
|商品の状態
|新品、未使用
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13aw Yohji yamamoto POUR HOMME 長袖シャツ
カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···その他素材···コットンウエストライドサイズ XL肩幅 46センチ身幅 53センチ袖丈 66センチ着丈 77センチ素人平置き採寸多少の誤差はご了承ください。フェローズジェラードリアルマッコイズウエアハウスダブルワークス児島ジーンズデラックスウエアバズリクソンズリーバイスシュガーケーンフルカウントバーンズフラットヘッドウエストライドBUCO ブコフリーホイラーズ東洋エンタープライズデニムジャケットなどアメカジ好きな方いかがですか。
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ウエストライド
|商品の状態
|新品、未使用