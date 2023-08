LEONARDの半袖カットソーです♡

レオナールらしいフラワープリントで華やかなデザインが素敵な1枚。

*背面ファスナー開き

*肩パットあり

(不要であれば糸を切ることで簡単に取り外しができます)

*ストレッチなし

*透け感なし

*ホームクリーニング可

*Uネック(丸首)

◆カラー◆ブラック 黒

◆表記サイズ◆Lサイズ

◆着丈◆50.5cm

◆身幅◆48.5cm

◆肩幅◆40cm

◆袖丈◆25cm

*平置きメジャー採寸になります。

素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。

普段お使いのお洋服と寸法を比較していただ

ければイメージしやすいかと思います。

◆素材◆綿(コットン)100%

◆付属品◆なし

◆生産国◆日本製

◆状態◆使用感もほとんどなく、まだまだ気持ち良くご愛用いただけます。

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

あくまでも中古品なので、

ご理解の上お買い上げいただけますようよろしくお願いいたします。

リユースセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求め下さい(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾

撮影小物は含みません。

商品についての質問はできる限り丁寧に対応

させて頂きます!

不明な点や心配なことがありましたら

ご購入前に気軽にお問い合わせ下さい。

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

▼他にも多数出品しております▼

#chillレディース

#chill出品のカットソーはこちら

#chill出品のレオナールはこちら

0405428

季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

