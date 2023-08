最先端 ヴィヴィアンウエストウッド ハット　 サーモジャカード リボンハット最終値下げ ハット

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

新品未使用 タグ付き

送料込み

#ヴィヴィアン・ウエストウッド

色:ブラック

清涼感ある麻糸と柔らかくハリのあるサーモ糸を使用し、人気のハットに仕上げました。麻糸はフランス産リネンを国内で環境負担に配慮し染色しています。リボンは両サイドのホールに通して垂らしたり、結んだり様々なアレンジが可能。バカンスからお出かけスタイルのアクセントにまで幅広いシーンで活躍する一品。

素材:本体:麻 ポリエステル 飾り部分:麻100%

頭周り:約 57.5cm 高さ:約 12cm ツバ:約 6cm

【出品してない商品でも何か欲しいものがあれば聞いてみてくださいね〜意外にあるかもしれません笑】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

