Nike Dunk High "Black Panda"ナイキ ダンク ハイ "ブラック パンダ"

□サイズ 26.5㎝

□状態 新品・未使用

□付属品 箱、タグ

□購入先 NIKE.com

※すり替え防止の為、ご購入後のキャンセル、返品はお受けできません。ご了承いただける方のみご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

