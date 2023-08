贈り物 FW7051 アディダス　スーパースタースリッポン スニーカー

去年adidas直営店で購入したスニーカーで

箱付きで新品、未使用です。

24.5cm 定価:10,890円

直営店やオンラインでは完売しており、特にレディースサイズは希少だと思います!

※店頭で購入しましたが試着形跡ナシの美品です

#adidas

#スーパースター

#スーパースタースリッポン

#コアブラック

#スリッポン

#スニーカー

#レディーススニーカー

カラー···ブラック

人気モデル···adidas スーパースター

シーン···カジュアル(普段使い)

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能···スリッポン

adidas Superstar Slip-On Core Black (W)

型番: FW7051

#adidas

#adidasSuperstarSlip_OnCoreBlack

コメント中でも先に購入の方優先させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

