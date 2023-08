【受注生産品】 新品/00's/USA製/ピンクパンサー/大判プリント/半袖Tシャツ黒【2XL】 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即購入大丈夫です。

商品番号

©SAINT M×××××× AFTER LIFE BLACK

D143-01-0012

商品名

新品/00's/USA製/ピンクパンサー/大判プリント/半袖Tシャツ/黒【2XL】ビッグシルエット/ルーズシルエット/デッドストック/D143

生産国アメリカ

商品説明

アメリカから買い付けたアイテムです。

新品・デッドストックの2005年製 ピンクパンサー プリントTシャツです。

100%COTTONのしっかりした生地感のボディーは2XLサイズのビッグシルエットですので今の雰囲気に良くマッチし、お探しの方も多いアイテムだと思います。

さらに希少なアメリカ製ですのでオススメの一着になります。

袖・裾ともに強度の高いダブルステッチです。

大変希少な一着です。是非ご検討ください。

SIZE(サイズ)

表記2XL

肩幅約71.5cm

身幅約72.0cm

袖丈(肩から) 約24.5cm

着丈(襟下から) 約77.5cm

値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

