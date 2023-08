【サイズ】

【サイズ】表記→38LONG肩幅44.5cm 身幅52cm 着丈63cm 袖丈65cm【状態】ノンウォッシュ。未使用から数回程度の使用。襟ぐり、両肩に僅かに色落ちあり。写真参照。使用感少なく汚れやダメージなどございません。問題個所の無いとても綺麗な状態です。美中古品。【商品説明】70s80s ビンテージ WRANGLER ラングラー 24MJ デニム ジャケット Gジャン 38LONG デッドストック USA製1970-80年代頃の物と思われるラングラーのビンテージデニムジャケット。モデルは24MJ。14オンスのデニムを使用したGジャンです。ノンウォッシュから数回着用された程度のとても状態の良い一着です。USA製。人気上昇中のビンテージラングラーのGジャン、お探しだった方はこの機会にご検討下さい。

