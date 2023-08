激安ブランド ナイキ　エアジョーダン11 チェリー　28センチ スニーカー

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···本革

#nike

#jordan

#エアジョーダン11

#ナイキ

#aj11

#ジョーダン

#airjordan

#cherry

#エアジョーダン

#バッシュ

#マイケルジョーダン

購入先エビシーマートグランドステージ

今回、エアジョーダン11の新カラーとして公開されたのは、アイコニックなカラーリングの一足。ホワイトカラーとチェリーレッドカラーでアッパーが構築されており、ヒールサイドのジャンプマンロゴが特徴的なデザインとなっている。足元を華やかにしてくれそうなこのモデルは、リーク時から注目されていたモデルだけに、激しい争奪戦が予想されるモデルだろう。

#チェリー

#cherry

購入先エビシーマートグランド

ブランド エアジョーダン(AIR JORDAN), ナイキ(NIKE)

モデル エアジョーダン11(Air Jordan 11)

発売日 2022年12月12日

スタイルコード 378038-116

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

