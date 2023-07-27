本物 ラコステ　ヘリテージワッペンクルーネックスウェット スウェット

ラコステのロゴ入りネイビースウェットです。似たようなスウェットを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンでも着回しやすいデザインです。
c.e panel shoulder heavy crew neck 井口
Brook Trout Logo Design スウェット
●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ
【大幅値下げ】[PARAGRAPH/パラグラフ]スマイルハッピーストレーナー
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●状態：新品未使用です。
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定価:¥24200→¥20000
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ラコステ
|商品の状態
|新品、未使用
ニードルス ジャージ トラック
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[美品] ポールスミスレッドイヤー トレーナー アカミミ メンズL
ラコステのロゴ入りネイビースウェットです。似たようなスウェットを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンでも着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ●状態：新品未使用です。定価:¥24200→¥20000
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ラコステ
|商品の状態
|新品、未使用