《商品名》

【0112-8】Chesty カレッジテイストカーディガン



イッセイミヤケ トップス 美品 JO702

【HYKE(ハイク)】

プリーツプリーズ ジャケット カーディガン ターコイズブルー 4



SEMICOUTURE カーディガン

⚫︎ ハイゲージ×コットン100%

ISSEY MIYAKE me 黄緑カーディガン

サマー•ニット カーディガン

the virgins モヘアクロップドカーディガン

オーバーサイズ/ロング(マキシ)丈

SOUSOU 上下SET



Maggy☆様専用【theory】ウォッシャブルニットブルゾン s

着用面はもちろん、クリーニングなどのケアがしやすい、“コットン100%”ニット。

polo サマーニットカーディガン

細い番手の糸を高密度で編まれた、

スーパービューティー 新品タグ付 ロングカーディガン42

“ハイゲージ”のため、

コムデギャルソンカーディガン新品タグ付きさらにお値下げ

シルクのようなサラッとした肌触りが特徴的。

イヴ・サンローラン コットン カーディガン 蝶々柄 18664935



FOXEY カーディガン

オーバーサイズで、

美品 アパルトモン Long カーディガン with LINE 38

ロング丈の裾に向かって、

今期ロンハーマン別注DEMYLEEデミリー カーディガン

軽くテーパドするラインに、

美品Curensologyカレンソロジー 2WAYニットプルオーバーカーディガン

程良く“女性らしさ”を感じて頂けます。

6(ROKU) RIB SHIRT CARDIGAN リブ カーディガン



イヴサンローラン カーディガン ウール 金ボタン ショッキングピンク M

シンプルでありながら、

Pleats Please のカーディガン

“上質な一着”として昇華されているのは、

完売品【オーバーサイズ/コットン100%】ハイク/ニットカーディガン/ロング丈

計算された「引き算」のデザインであるため。

*タグ付ドゥーズィエムクラスEVERYDAY I LIKEカーディガンピンク*

素材の良さ、美しいシルエットが、

【たあ様専用】Arpege story アルページュストーリータフタコンビカーデ

最大限に引出された“ミニマム”な一着です。

CLANE クラネ ドルマンカーディガン 今期新品未使用



イタリア製 idascratc カシミヤ ニット カーディガン Size 44

パンツ•コーデなどのマニッシュな装いから、

イギン ジャケット 11号 スカート13号

エレガントなワンピースやスカート•スタイルに

さーみちゃん♥

◎

ブティックライン◆フォクシー アッパースタンダード 38

紫外線や日焼け防止、室内での冷房対策としても、重宝して頂けます。

古着 ニットコート ハンドメイド 緑 グリーン ハンドニット 4d



サリバン パールニットカーディガン



シャネル CHANEL カーディガン

※当方が作成した説明文、画像となるため、

トクコプルミエヴォル チュニック カーディガン ボタン デザイントップス

“無断転載”はお控えください。

【美品】evam eva リネンニットローブ 北欧暮らしの道具店品



オメカシ omekashi スーパーシャギーニットコート



(未使用品タグ付き)エムズグレイシー38 カタログ掲載色違いボーダーカーディガン



tomacoco様【美品】PLEATS PLEASE カーディガン

▼柄・カラー

センソユニコ イオコムイオ カーディガン カーデ カーキ レース 日本製



フェンディ FENDI 半袖 Vネック ロングカーデ 42 ゴールド×ブラック

グレー

連休価格【新品・未使用】イチアンティークス リネンニットカーディガン



専用!大値下げ中★ELENDEEK★ ラクーンミックスカーディガン

※モニターに寄っては、画像と実物との誤差が生じることもございますので、

Future カーディガン

予めご確認の上でのご購入お願いいたします。

ピンクハウス PINK HOUSE リボン カーディガン



れもん様❤︎



グッチ シルク花柄カーディガン サイズS



【Tiara Moon】新品 花柄シースルートップス ロングカーディガン M

▼素材・生地

Pleats please プリーツプリーズ プリーツ 幾何学カーディガン



sacai フラワー フリル カーディガン

コットン(綿)100%

ジェーンマーブル*優しいピンクのカーディガン*王冠の刺繍とスカート2点



美品 シャネル P63038 ロゴココボタン 花柄 ニット カーディガン



KIARISvintage&closet × JSコードエンブロイダリーカーデ



めりくる様専用 CDG ECR

▼サイズ

JOURNAL STANDARアイスコットンワイドVカーディガン



melt the lady kitty tops

表記

【即決即購入の方のみお値下げ可!☀️ 様】self-portraitカーディガン

【1】(S.M.L対応)

ISSEY MIYAKE カーディガン

オーバーサイズのため、ある程度Free sizeで着用可能

グレースコンチネンタル✳︎ループニットカーディガン



レオナール レディース ニット セーター カーディガン ロング 金ボタン M

実寸サイズ(cm)

新品 ICECOTTON 2wayオーバーサイズカーディガン ホワイト

⚫︎肩幅 48.5

ITALY製 GAZEBO カーディガン メリノウール+アンゴラ+カシミヤ混

⚫︎身幅 55

ツイード風ジャガードニットカーディガン

⚫︎着丈 101

新品 AP STUDIO ワイドノースリーブニットカーディガン ホワイト

⚫︎袖丈 56

【新品タグ付き】CABANカーディガン



【送料無料】【美品】ドルチェ&ガッバーナ/ニットカーディガン



RED VALENTINOレッドヴァレンティノスワロー鳥襟半袖ニットカーディガン



レオナール 大きいサイズ 人気カンカンカーディガン レオナールマスクプレゼント

▼状態・コンディション

LAUREN MANOOGIAN 《ローレンマヌージャン ニットカーディガン》



Yueqi Qi ダイヤモンドハートシェイプカーディガン(PINK)

〔B〕

cabanカーディガン

中古品につき、若干の経年変化は見受けられますが、使用感は少なめ。目立った大きなダメージはなく、中古品としては比較的綺麗な状態。

エルメス カシミヤ100% ニット カーディガン



sheller カーディガン

【評価基準】

PUR ピュール ワンピース ガウン リバースアップリケ

〔S〕極めて新品・未使用に近い。

sinya seki ニット 紺色 未使用

〔A〕美品。もしくは使用感がほぼ見受けられない。

♡ 美品★レオナール LEONARD /上品Flower ロングカーディガン

〔B〕良好な状態。目立ったダメージはなく、使用感は少ない。

CHANELショートボレロカーディガン34

〔C〕一般的な中古品。多少の使用感やダメージ。

ミュベールMUVEIL muveilレオパードヒョウ柄カーディガンビジュー花柄付

〔D〕ダメージがあるものの、まだまだご利用可能。

ebure エブール コットンシルクカーディガン サイズM

〔J〕ジャンク品。

美品 マーガレットハウエル×ジョンスメドレー シーアイランドコットンカーディガン



ANIECA アニーカ カーディガン 希少

画像にて、商品状態の補足なども行なっておりますが、あくまでも、「一点物」「中古品」となりますので、予め、ご了承頂いた上でご購入頂けますと幸いです。また、主観的な要素が含まれてしまいますので、気になる点やご不明点ございましたら、コメントにてご質問お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《商品名》【HYKE(ハイク)】⚫︎ ハイゲージ×コットン100%サマー•ニット カーディガンオーバーサイズ/ロング(マキシ)丈着用面はもちろん、クリーニングなどのケアがしやすい、“コットン100%”ニット。細い番手の糸を高密度で編まれた、“ハイゲージ”のため、シルクのようなサラッとした肌触りが特徴的。オーバーサイズで、ロング丈の裾に向かって、軽くテーパドするラインに、程良く“女性らしさ”を感じて頂けます。シンプルでありながら、“上質な一着”として昇華されているのは、計算された「引き算」のデザインであるため。素材の良さ、美しいシルエットが、最大限に引出された“ミニマム”な一着です。パンツ•コーデなどのマニッシュな装いから、エレガントなワンピースやスカート•スタイルに◎紫外線や日焼け防止、室内での冷房対策としても、重宝して頂けます。※当方が作成した説明文、画像となるため、“無断転載”はお控えください。▼柄・カラーグレー※モニターに寄っては、画像と実物との誤差が生じることもございますので、予めご確認の上でのご購入お願いいたします。▼素材・生地コットン(綿)100%▼サイズ 表記 【1】(S.M.L対応)オーバーサイズのため、ある程度Free sizeで着用可能 実寸サイズ(cm)⚫︎肩幅 48.5⚫︎身幅 55⚫︎着丈 101⚫︎袖丈 56▼状態・コンディション〔B〕中古品につき、若干の経年変化は見受けられますが、使用感は少なめ。目立った大きなダメージはなく、中古品としては比較的綺麗な状態。【評価基準】〔S〕極めて新品・未使用に近い。〔A〕美品。もしくは使用感がほぼ見受けられない。〔B〕良好な状態。目立ったダメージはなく、使用感は少ない。〔C〕一般的な中古品。多少の使用感やダメージ。〔D〕ダメージがあるものの、まだまだご利用可能。〔J〕ジャンク品。画像にて、商品状態の補足なども行なっておりますが、あくまでも、「一点物」「中古品」となりますので、予め、ご了承頂いた上でご購入頂けますと幸いです。また、主観的な要素が含まれてしまいますので、気になる点やご不明点ございましたら、コメントにてご質問お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Diesel 2022SS カーディガン 黒ゴルチエ Jean Paul Gaultier 悪魔 カーディガン シースルーGALLARDAGALANTE クロシェカーディガン ホワイト【レア】GABGAB×EMODA タナカガ カーディガン カーキーアルパカカーディガン【未使用】Lois CRAYON(ロイスクレヨン)総レースの素敵なボレロJessica's GUNNES×SAKS FIFTH/vintage topグレース コンチネンタル 小花刺繍ニットワンピースパーバーズ モヘア カーディガン