前オーナー様が人気の【SC14901-RRD】YNSお花ドレスをオーダーメイドされた商品です。

前オーナー様

フィッシュテールドレスメインウェディングドレスブライド高級感のあるドレスです

身長157cmで7cmヒール、体重51kgで着用されたそうです。

私はセカンドオーナーで、妊娠5ヶ月のときに着用しました。当時身長157センチで10センチヒール体重56キロです。

私は披露宴で1度だけ着用し、写真の通りクリーニングに出さず折り畳むことなく保管しておりました。

内側の生地に着用時の引きずった汚れが少しありますが、外側はキレイです。

真っ白のオーガンジーにピンクの花が映える、みんなからの評判もよかったドレスです!

ビスチェライン一周にチュールのフリルをつけたので、はみ肉も目立ちませんでした。

バックモチーフと肩紐おつけします。

※素人検品ですので、行き届かないところがあるかもしれません。ご理解ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

