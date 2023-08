2022年レディースファッション福袋 JIL SANDER ニットポケットTシャツ タッセル付　ルークメイヤー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ジルサンダーのTシャツで、数年前に三越にて4万円ほどで購入しました。

カタリスト cvtvlist



vital a.f artefact コールドダイ ムラ染め カットソー

胸にジルサンダーらしいタッセル付きのニットポケットがあり、一枚で着用してもワンポイントで目立ちます。

新品 46 19ss マルジェラ ブランド ロゴMM Tシャツ ピンク 9412



Supreme Small Box Tee "Checkerboard"

数回着用しましたが特筆すべき汚れやダメージなどはなく、美品かと思います。ちなみに全て手洗いでかなり丁寧に扱っておりました。

メガデス tシャツ



【Kith】 Treats Balloon Vintage Tee

素材はコットン100%で、比較的厚手でしっかりとした作りです。

HUMAN MADE GRAPHIC T-SHIRT #12 ブラックXL



グレイトフルデッド 00s 2005年 半袖 Tシャツ Lサイズ

サイズはSサイズですがオーバーサイズに作られています。実寸は肩幅40cm、身幅48cm、着丈68cm、袖丈25cmです(素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)※ オーバーサイズに作られています。

最終値下げ「古着」オバマ ヴィンテージTシャツ



【即完売モデル】シュプリーム ワンポイントロゴ入りTシャツ ストリート L.

ご検討のほど宜しくお願い致します。

正規 Dior Homme ディオールオム BEE 蜂 Vネック Tシャツ



90s AKIRA ヴィンテージ Tシャツ

Maison Martin Margiela Sacai kolor GANRYU comme des Garcons JUNYA WATANABE Supreme adidas Nike Jordan the north face unused allege ESSAY sunsea URU doublet kaiko bukht neon sign ohta dulcamala crepuscule my beautiful landlet YohjiYamamoto undercover auralee comoli hyke yaeca edwina horl sasquatchfabrix digawel myne miharayasuhiro facetasm sise class ka na ta whowhat acne the sakaki raf simons n.hoolywood yantor united arrows beauty & youth monkey time beams ships lui's ciaopanic freak's store hare rage blue journal standard urban research green label relaxing nano universe studious 1LDK

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジルサンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジルサンダーのTシャツで、数年前に三越にて4万円ほどで購入しました。胸にジルサンダーらしいタッセル付きのニットポケットがあり、一枚で着用してもワンポイントで目立ちます。数回着用しましたが特筆すべき汚れやダメージなどはなく、美品かと思います。ちなみに全て手洗いでかなり丁寧に扱っておりました。素材はコットン100%で、比較的厚手でしっかりとした作りです。サイズはSサイズですがオーバーサイズに作られています。実寸は肩幅40cm、身幅48cm、着丈68cm、袖丈25cmです(素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)※ オーバーサイズに作られています。ご検討のほど宜しくお願い致します。Maison Martin Margiela Sacai kolor GANRYU comme des Garcons JUNYA WATANABE Supreme adidas Nike Jordan the north face unused allege ESSAY sunsea URU doublet kaiko bukht neon sign ohta dulcamala crepuscule my beautiful landlet YohjiYamamoto undercover auralee comoli hyke yaeca edwina horl sasquatchfabrix digawel myne miharayasuhiro facetasm sise class ka na ta whowhat acne the sakaki raf simons n.hoolywood yantor united arrows beauty & youth monkey time beams ships lui's ciaopanic freak's store hare rage blue journal standard urban research green label relaxing nano universe studious 1LDK

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジルサンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

入手困難 新品 タグ付き Patagonia Tシャツ 波 ポケT 白 XL超激レア ニンテンドー・ワールドチャンピオン・シップ 1990 トリムTシャツサプール 浜田 tシャツ XXL【激レア】 WALL OF FAME グレイトフルデッド Tシャツ 古着