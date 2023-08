【即納&大特価】 Levi’s MADE IN USA メンズ デニム ジャケット Gジャン/デニムジャケット

Levi’s メンズデニムジャケット 裏地チェック柄

MADE IN USA

ボタン裏 527 刻印入り

サイズはメンズのM〜L程と思います。

肩幅 43cm

身幅 47cm

着丈 58cm

袖丈 61cm

写真を見てお気に召されましたら、

ご購入ご検討下さい。

返品・クレーム等は受け付けておりません。

※即購入大歓迎!!

※大幅な値下げ交渉はご遠慮お願い致します。

※多少の値下げ交渉には応じます。

※SALE中

#Levi's

#リーバイス

#メンズデニムジャケット

#裏地チェック柄

#MADE IN USA

#527刻印入り

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

