【即納&大特価】 Levi’s MADE IN USA メンズ デニム ジャケット Gジャン/デニムジャケット

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商品の情報
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|リーバイス
|商品の状態
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Levi’s メンズデニムジャケット 裏地チェック柄MADE IN USA ボタン裏 527 刻印入り サイズはメンズのM〜L程と思います。肩幅 43cm身幅 47cm着丈 58cm袖丈 61cm写真を見てお気に召されましたら、ご購入ご検討下さい。返品・クレーム等は受け付けておりません。※即購入大歓迎!!※大幅な値下げ交渉はご遠慮お願い致します。※多少の値下げ交渉には応じます。※SALE中#Levi's#リーバイス#メンズデニムジャケット#裏地チェック柄#MADE IN USA#527刻印入り
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|商品のサイズ
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|リーバイス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり