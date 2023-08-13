クリスマス特集2022 コーチクラッチバッグ COACHバッグ F29508 メンズ セカンドバッグ その他

こんにちは (*^_^*)

DonGiovanni ドン・ジョバンニ メンズ ハンドバッグ シルバー (L)

ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。

ベルルッティ Berluti クラッチバッグ 4角スタンプ



BALENCIAGA バレンシアガ レザー クラッチバッグ ミラー付き

こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。

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有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。

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グッチ H033 セカンドバッグ インターロッキングGロゴ リストストラップ付き

made in China/Vietnamina（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）

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【コーチ COACH F29508】

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ベルルッティ*Berluti クラッチバッグ

【サイズ 】約30cm×18.5cm×7cm

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【素 材 】PVCレザー

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【仕 様 】 【W】 約29.0cm【H】 約20.0cm【D】 約5.0cm ストラップ全長: 約20.0cm

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【付属品 】コーチ保存袋、COACHカード、COACH紙袋

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よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

こんにちは (*^_^*)ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。made in China/Vietnamina（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）【コーチ COACH F29508】【サイズ 】約30cm×18.5cm×7cm【カラー】チャコール×ブラック【素 材 】PVCレザー【仕 様 】 【W】 約29.0cm【H】 約20.0cm【D】 約5.0cm ストラップ全長: 約20.0cm【付属品 】コーチ保存袋、COACHカード、COACH紙袋よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

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