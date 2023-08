種類···ドライバー

利き手···右

対象···レディース

キャロウェイ PARADYM(パラダイム) MAX FAST ウィメンズ ドライバー 2023年モデル ELDIO 40 for Callaway 12 L 【日本正規品】

ロフト:12.0°

シャフト:L(ELDIO 40 for Callaway)

参考価格:¥ 87,120 (税込)

ヘッドカバー付(未使用)

写真が上手く撮れなかったのですが、とても綺麗なネイビーのヘッド&シャフトです。詳細はキャロウェイのHPをご覧頂ければと思います。

2023年6月5日に購入、練習場で30球程度打っただけです。練習場へは別のヘッドカバーを付けて持って行きましたのでヘッドカバーは未使用です。

FWとUTも出品していますので、是非、ご覧下さい。

#パラダイム

#キャロウェイ

#レディース

#ドライバー

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 新品、未使用

