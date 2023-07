ビルケンシュトック Jil Sander 別注 Arizona シルバー金具 シルバーロゴ レザー

カラー:クリーム ホワイト

サイズ:41 26.5cm

付属品:保存袋

【状態】

使用感は少ないと思うのですが少し色やけがあります。その他は特に目立つ汚れなどなく綺麗なお品となります。

状態についての感じ方は個人差がありますが、あくまで中古品ですので神経質な方、少しでも気になる方はご遠慮ください。

目視にて確認しておりますが細かな汚れやほつれなど見落としていた場合はご了承下さい。

【割引】

まとめ割

2点10%OFF

3点以上ご相談下さい⭐️

他の商品はこちら→#mayu✨

『フォローしました』と

ご購入前にコメント頂ければ

1000円〜3000円→100円 値引き

3001円〜5000円→200円値引き

5001円〜10000円→300円値引き

10000円以上→500円値引き

※セール価格及び値段交渉価格との併用不可

【その他】

即購入歓迎

出来るだけ小さいサイズで発送する為衣類などは圧縮袋に入れたり、折り畳んで発送致します。

折じわがつく事がございますがご了承下さい。

また資材やサイズの問題で発送方法を変更する事がございますがご了承下さい。

購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ビルケンシュトック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

