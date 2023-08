①『AKIRA アキラ/1〜6巻セット』

著者:大友 克洋

(全巻書店購入)

②『AKIRA アキラ/ブルーレイ・ディスク』

(ネットショップにて新品購入)

③『AKIRA アキラ/劇場版パンフレット』

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【本、パンフレット】

経年による使用感(スレ・ヤケ・退色等)はあるものの、通読に支障をきたすような目立った汚れやシミ、折れ、破れ、書込み等もなく状態は良好です。

【ブルーレイ・ディスク】

コレクション目的として購入、保管していた物ですのでほぼ未使用品に近い状態です。

ディスクを含めて商品にはキズ、汚れ等はありません。

写真をご確認の上、ご納得頂いた上でご購入をお願い致します。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

▶あくまでも中古本ということをご理解いただいた上、ご関心のある方は是非ご検討の程、お願い致します。尚、素人による検品ですので見落としがあるかもしれませんが、その旨ご了承お願い致します。

▶神経質な方のご購入はお控えいただき、NCNRでお願い致します。

▶ご不明な点がございましたら、ご購入前にコメントにてお尋ねください。

▶専用設定や取り置き、値引き交渉、バラ売りは致しません。

AKIRA アキラ 全6巻セット/ブルーレイ/劇場版パンフレット



#アキラ #AKIRA #大友克洋 #コミック #漫画 #全巻 #映画 #パンフレット #ブルーレイ #DVD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

