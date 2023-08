adidas Originals

すはた 様 専用 !!

アディダス オリジナルス

ヘムフレアトリコットカットソー【2023SM】 ホワイト



アディカラー クラシックス

ワッフル スリーストライプス スリム半袖Tシャツ

国内正規品

アディダスジャパン株式会社タグ付き

品番 : IC5463

素材 : 綿93% / ポリウレタン7% (ワッフル)

付属品 : タグ

カラー : ワンダーホワイト

サイズ : XS

胸囲72cm / うしろ着丈59cm / 袖丈25cm

※adidas公式通販掲載の数値です。

※日本サイズのXSです。

状態 : 新品未使用

即購入OKです。

Tシャツ

ニットT

ワッフルT

ワッフルニット

レディース

ウィメンズ

完売

入手困難

在原みゆ紀

柴田ひかり

ジャージ

トラックトップ

ベッケンバウアー

トラックジャケット

ジェンダーニュートラル

Waffle

SAMBA

Track Jacket

BECKENBAUER

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

