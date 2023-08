大人も着やすいシンプルファッション me issey miyake タンクトップ　縞　プリーツ　白黒　トップス タンクトップ

こちらも母から譲り受けましたが、私とは服の系統が違うため出品いたします。

使用回数は不明で、素人検品では美品かと思いますが、内タグの縫いが2箇所で本来留めてあるのですが片側取れております。

お値下げ交渉なども賜りますのでお気軽にコメントお願いいたします。

ただし交渉中についても原則先に購入された方を優先いたしますのでご了承ください。

爽やかなカラーで夏らしい印象になりますし、インナーとしてもお使いいただけるかと思います。

今ではお作りのない柄かと思いますので、

ぜひご検討くださいませ。

※あくまで中古品ですので、完璧を求める方や神経質な方のご購入についてはご遠慮願います。

購入後の返品やクレームについてもご遠慮頂くようお願いいたします。

また自宅保管品のため香りがついていますがお洗濯で取れるかと思います。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏

#イッセイミヤケ

#me

#タンクトップ

#プリーツ

#トップス

#プリーツ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

