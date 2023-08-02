１着でも送料無料 半袖 proof パフスリーブジャケット アイボリー ストライプ シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

新品未使用品です。

新品 marimekko マリメッコ ウニッコ シャツ プルオーバー 36



45R コットン100%ブラウス

着用機会がないため出品致します。

専用新品未使用タグ付き JUNYAWATANABE パール付きブラウス



yori サイドギャザーパフブラウス【2023SM】ホワイト 36 ★新品未使用

カルソンからお名前を変更した、プルーフというブランドで百貨店取扱ブランドです。

nest Robeリネンスタンドフリルシャーリングブラウス 黒など おまとめ



プリーツプリーズ 白の半袖トップス

大きさは、

新品✨SNIDEL スナイデル オフショルリボンブラウス

後ろ身頃55㎝

ganni レオパード つけ襟

前身頃62㎝

土日限定価格！新品⭐︎maison special⭐︎エルロイダリーレースジャケット

肩幅33㎝

miumiu 襟付き パール おリボン ラインストーン ブラウス

38サイズですので、S〜Mサイズです。

ルネRene♡ブラウス♡新品タグ付き



TSURU By MARIKOOIKAWA パールボタンブラウス

定価は約4万円でした。

ピンクハウス ブラウス リボン フリル くすみパープル



PO•ROOK【XS】セットアップ ドット 小さめ プリーツ ヴィンテージ

黒いストライプが珍しく、顔がシャープに映ります。

試着のみ✨journal standard luxe 60リネンポンチョ F

ウエスト部分が絞ってあり、脚長効果があります。

フェラガモ ブラウス シルク

ジャケットなのできちんと感も出て素敵なデザインです。

美品⭐️ADORE アドーア レースブラウス トップス フォーマル ネイビー38

ワイドパンツやスカートの羽織、インナーを着てボタンをして着用しても素敵です。

【RALPH LAUREN】ラルフローレン シルク100% 総柄 フリルシャツ

襟が大きと、小顔効果があるそうです。

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【美品】ヨーコチャン ブラウス



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ジャンポールゴルチエトップス

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ツルバイマリコオイカワ 半袖バルーンスリーブブラウス Chartty

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド カルソン 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品です。着用機会がないため出品致します。カルソンからお名前を変更した、プルーフというブランドで百貨店取扱ブランドです。大きさは、後ろ身頃55㎝前身頃62㎝肩幅33㎝38サイズですので、S〜Mサイズです。定価は約4万円でした。黒いストライプが珍しく、顔がシャープに映ります。ウエスト部分が絞ってあり、脚長効果があります。ジャケットなのできちんと感も出て素敵なデザインです。ワイドパンツやスカートの羽織、インナーを着てボタンをして着用しても素敵です。襟が大きと、小顔効果があるそうです。#ジャケット#半袖ジャケット#ストライプジャケット#プルーフ#proof#kulson

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カルソン 商品の状態 新品、未使用

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