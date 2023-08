■商品内容

一番くじ エヴァンゲリオンフィギュアまとめ売りセット おまけ付き

第1弾フィギュアコレクション

・三井寿

・専用台座

【ブリスター・外箱・ダンボール箱付き】

■商品状態

【新品未開封】

※丁寧に扱ってはおりますが、素人自宅保管になりますので外箱・ダンボール箱に関してはスレなど、購入時からあったイタミなどある場合がございます。

■送料

無料(出品者負担)

■発送方法

匿名配送/ゆうゆうメルカリ便

自宅以外に郵便局・ローソン・ミニストップ・宅配ロッカーはこぽすでお好きな時間に受け取りも可能です。

さらに商品追跡&補償もついて安心!

■梱包

新品のゆうパケットプラス専用箱利用!

衝撃・水濡れ対策をしっかりして丁寧に梱包します。

この度は、数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。

#slamdunk

#thefirst

#湘北セット

#コレクション

#桜木

#花道

#三井

#宮城

#流川

#赤木

#安西

#安田

#木暮

#山王セット

#沢北

#深津

#河田

#映画グッズ

#スラダン

#ザファースト

#完成品フィギュア

#ジャンプ

#ポストカード

#限定

#単品d152350

#劇場版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

