まとめ買いでお得 EAR LOVE ART CAP キャップ キャップ

【サイズ】フリー(アジャスター調整)

【カラー】ホワイト(ペイント加工)

【状態】新品未使用

loveearart ラブイヤーアートのキャップです‼︎

インスタにてゲリラ販売されたもので、木村拓哉さんが着用されてました‼︎

ペイントは1点1点違うもので、ツバ裏にはサインが書かれています‼︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

