芸能人愛用 ホロライブ カプとれ 百鬼あやめ 未開封 新品 全種セット キャラクターグッズ

こちらは【カプとれ×ホロライブ「百鬼あやめ」コラボプライズ景品】の衣装①、②のフルコンプリートセットとなります。

【商品説明】

・アクリルスタンドキーホルダー 2種

・マウスパッド 2種

・タペストリー 2種

・クッション 2種

以上の8点セットとなります。

新品・未開封となりますが外箱の細かい傷や包装ビニールの汚れ等気になる方は慎重にご検討お願いします。

○割引○

まとめ買いでお安くなります。

出品中の他商品も是非ご覧になってみてください。

↓↓↓↓↓

#ARUKA出品中

⚠︎まとめ買い希望の方は事前にコメントお願いします。

【注意事項】

素人管理のため箱の歪み等気になる方は慎重にご検討お願いします。

また、未開封ですので不良品などのお問い合わせはメーカーにお願いします。

トラブル防止のため返品交換は受け付けておりません。

素人保管ですのでご理解のある方のみご購入頂くようお願い致します。

【発送方法】

opp袋+プチプチ+ダンボールにて梱包し、らくらくメルカリ便にて発送いたします。

即購入可

値下げ不可

バラ売り不可

気になることがありましたらお気軽にご質問下さい。

#ホロライブ #カプとれ #ホロライブくじ #一番くじ #プライズ #アクリルスタンドキーホルダー #アクスタ #タペストリー #クッション #マウスパッド #ときのそら #ロボ子さん #夜空メル #アキ・ローゼンタール #赤井はあと #白上フブキ #夏色まつり #湊あくあ #紫咲シオン #百鬼あやめ #癒月ちょこ #大空スバル #AZKi #猫又おかゆ #戌神ころね #星街すいせい #兎田ぺこら #不知火フレア #白銀ノエル #宝鐘マリン #天音かなた #角巻わため #常闇トワ #姫森ルーナ #雪花ラミィ #桃鈴ねね #獅白ぼたん #尾丸ポルカ #ラプラス・ダークネス #鷹嶺ルイ #博衣こより #沙花叉クロヱ #風真いろは

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

