【2022 新作】 IZ*ONE EYES ON ME THE MOVIE 缶バッチ コンプ K-POP/アジア

IZ*ONE アイズワン IZONE

EYES ON ME THE MOVIE

ランダム 缶バッチ コンプ

♡ ウォニョン

♡ 宮脇 咲良 サクラ

♡ ユリ

♡ イェナ

♡ ユジン

♡ 矢吹 奈子

♡ ウンビ

♡ ヘウォン かんちゃん

♡ 本田 仁美

♡ チェウォン

♡ ミンジュ

♡ チェヨン

未開封のため初期傷など気になる方のご購入はご遠慮ください。

エアクッション袋+専用箱にて発送します。

即購入⭕️

バラ売り❌️

⚫︎お値下げは⭐️期間限定⭐️でたまに行います。

(商品名の前に⭐️をつけます。)

それ以外は少額でしたら値下げ交渉は⭕️です。必ずご希望の金額を提示してください。

⚠️値下げ可能ですか?というコメントはお控えください。返信は致しません。

⚫︎コンビニ/ATM払いの方は必ず期日内にお支払いをお願いします。

⚫︎複数ご希望の場合はコメントにてご連絡ください。

少しですがお値引きさせて頂きます。

(バラ売り⭕️のものは除く)

⚫︎返品、返金、交換はいたしません。

配送中の事故等につきましては一切責任を負いません。

ご了承いただける方のみご購入ください。

⚫︎発送日数は4~7日としておりますが問題がなければ翌日もしくは翌々日には発送できるよう心がけております。(土日休日は除く)

⚫︎無言取引希望の方が多いため、ご購入者様から取引メッセージがない場合はこちらは発送通知のみの連絡になります。

#Myアイズワン一覧

※新しい順、□販売中のみ表示に☑️してご覧下さい。

アイズワン IZ*ONE IVE アイヴ LE SSERAFIM

LESSERAFIM ルセラフィム HKT48 AKB48

ウォニョン 宮脇咲良 サクラ ユリ イェナ

ユジン 矢吹奈子 ウンビ ヘウォン かんちゃん

本田仁美 チェウォン ミンジュ チェヨン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

