即納！最大半額！ シャネル　チェーンベルト　ヴィンテージ最終値下げ ベルト

シャネル小倉井筒屋店にて、20年前に購入。
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腰のあたりで着用するものです。
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数回使用したまま、自宅保管していました。
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サイズ 90.5〜98.5
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シャネル小倉井筒屋店にて、20年前に購入。腰のあたりで着用するものです。数回使用したまま、自宅保管していました。サイズ 90.5〜98.5#お買い得#特価品#シャネル#ヴィンテージ#ベルト#80年代#90年代#Y2K