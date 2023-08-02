即納！最大半額！ シャネル　チェーンベルト　ヴィンテージ最終値下げ ベルト

シャネル小倉井筒屋店にて、20年前に購入。

美品✨GUCCI ベルト 70・28 レザー G金具 ゴールド

腰のあたりで着用するものです。

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数回使用したまま、自宅保管していました。

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サイズ 90.5〜98.5

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商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

シャネル小倉井筒屋店にて、20年前に購入。腰のあたりで着用するものです。数回使用したまま、自宅保管していました。サイズ 90.5〜98.5#お買い得#特価品#シャネル#ヴィンテージ#ベルト#80年代#90年代#Y2K

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

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