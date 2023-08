#タカPC

フォロー割始めました!

500円引き可能です。

バッテリーを新品に交換致しました!(2323.6.7 画像4枚目をご確認ください。)出先での作業もお家でのご利用もこれ1台で安心です!

☘送料無料!!✨

このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。

箱から出して、やることは、

① 電源を入れる

② 10秒くらい待つ

これだけで、写真2枚目の画面になります。

どんな作業もサクサクとこなしてくれる頼もしいPCです。

故障の原因が多いHDDを頑丈で高性能なSSD(新品)に交換してありますので安心してご使用出来ます♪

◆スペック◆

【型番】LAVIE NEC NS700BAW

【OS】Windows11 Home

【CPU】intel Core i7 5500U(最上級CPU)

【ストレージ】SSD512GB (新品)

【RAM】8GB

【付属品 】AC電源アダプター

◆チェック項目◆

無線LAN(Wi-Fi) OK

スピーカー OK

Webカメラ OK

USB(typeA) OK

バッテリー充電・起動 OK(新品!)

ゴム足 OK

キー操作(英数字) OK

◆状態◆

ディスプレイ発色はよく明るく綺麗です。

動作も快適!機敏な1台です!

使用感も少なく大変綺麗な状態です。

◆インストール済ソフト◆

【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome

【スマホ連動】iTunes

【SNS】インスタグラム、Twitter

【コミュニケーション】LINE、Skype、zoom

☆はがき作家☆

年賀状作成に必須な便利ソフトです!

☆YOUTUBE☆

アプリ版ですので動きがサクサクです!

☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆

インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます!

【保証に関して】

電源が入らない。画面が映らない等の致命的な欠陥があった場合、全額返金、又は無償で修理致しますのでご安心ください。その場合、必ず受け取り連絡前に連絡お願いします。

また、当方が出品している中古PCには1か月の保証期間を設けております。必ずプロフィールをご一読ください。

管理番号8-1

他にもノートPC出品しております。

#タカPC

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

